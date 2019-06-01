Зеленский получил от Трампа приглашение в Вашингтон
Президент США Дональд Трамп пригласил нового президента Украины Владимира Зеленского посетить Вашингтон с официальным визитом.
Как пишет издание "Зеркало недели" со ссылкой на свои источники, точная дата визита пока неизвестна. Но, скорее всего, переговоры Трампа и Зеленского пройдут уже после встречи американского лидера с президентом России Владимиром Путиным.
Напомним, ранее стало известно, что встреча Трампа и Путина может пройти в рамках саммита G20 в конце июня.
По информации издании, Зеленскому надо будет обсудить вопрос урегулирования конфликта в Донбассе, а также рассмотреть различные "бизнес-проектовы".
"При этом нужно помнить, что для Трампа Украина — "фишка" на американо-российском переговорном столе", - пишет издание.
Напомним, Зеленский вступил в должность президента Украины 20 мая.
ИСТОЧНИК KP.RU