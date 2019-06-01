Медведев: Киев при желании может реанимировать отношения с Москвой

СЕГОДНЯ 12:20 2019-06-01T12:20:11+03:00

Но пока звучат только противоречивые заявления, подчеркнул премьер-министр РФ

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Глава правительства России Дмитрий Медведев заявил, что при желании украинские власти могут реанимировать отношения с нашей страной.

"Заявления, которые звучат сейчас из Киева, очень противоречивы. Но действий мы пока никаких не видим. Давайте запасемся терпением", - сказал Медведев в эфире телеканала "Россия 1".

Он подчеркнул, что по-прежнему не питает "никаких иллюзий по поводу риторики новой (украинской) власти".

По словам Медведева, новый президент Украины сможет сделать какие-то шаги по направлению к России, если захочет. Кроме того, он напомнил, что это Киев испортил отношения с Москвой.

"Еще раз повторяю: не мы что-либо прекращали, это все сделала украинская власть. Если они захотят что-то реанимировать, они вполне способны это сделать. Это все на их стороне, что называется, шарик сейчас на их стороне", - добавил премьер.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал провести референдум по вопросу проведения переговоров с Россией.

ИСТОЧНИК KP.RU