Путин поздравил Пашиняна с Днем рождения
В субботу, 1 июня, во время телефонного разговора президент России Владимир Путин поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна с Днем рождения. Политики также обсудили вопросы двухсторонних отношений и график предстоящих контактов. Соответствующая информация размещена на сайте Кремля.
«Президент России поздравил премьера Армении с Днём рождения. Затронуты некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня. Обсужден график предстоящих контактов», - говорится в сообщении.
Ранее российский лидер направил Пашиняну поздравительную телеграмму.
Напомним, в ходе состоявшейся телефонной беседы в конце февраля президент России и премьер-министр Армении поговорили о дальнейшем развитии российско-армянского сотрудничества и обсудили ряд региональных проблем. Незадолго до этого Ереван сообщил о намерении продолжать политику, направленную на углубление и развитие отношений с Москвой.
Первая встреча Путина и Пашиняна.
ИСТОЧНИК KP.RU