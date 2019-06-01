2019-06-01T12:57:09+03:00
Политика

Путин поздравил Пашиняна с Днем рождения

Российский лидер пообщался с премьером Армении по телефону [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Президент РФ Владимир Путин (справа) и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Фото: Михаил Климентьев/ТАССПрезидент РФ Владимир Путин (справа) и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Фото: Михаил Климентьев/ТАСС
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В субботу, 1 июня, во время телефонного разговора президент России Владимир Путин поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна с Днем рождения. Политики также обсудили вопросы двухсторонних отношений и график предстоящих контактов. Соответствующая информация размещена на сайте Кремля.

«Президент России поздравил премьера Армении с Днём рождения. Затронуты некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня. Обсужден график предстоящих контактов», - говорится в сообщении.

Ранее российский лидер направил Пашиняну поздравительную телеграмму.

Напомним, в ходе состоявшейся телефонной беседы в конце февраля президент России и премьер-министр Армении поговорили о дальнейшем развитии российско-армянского сотрудничества и обсудили ряд региональных проблем. Незадолго до этого Ереван сообщил о намерении продолжать политику, направленную на углубление и развитие отношений с Москвой.

Первая встреча Путина и Пашиняна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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