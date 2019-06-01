Победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды стали 80 проектов из 46 регионов страны

СЕГОДНЯ 12:51 2019-06-01T12:51:07+03:00

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Итоги конкурса были объявлены 31 мая в Воронеже, в рамках архитектурного форума «Зодчество VRN». ДОМ.РФ и Московский Архитектурный институт выступили в 2019 году стратегическими партнерами Минстроя России в проведении конкурса.

Проекты-победители получат финансирование из федерального бюджета от 40 до 85 млн рублей.

«Этот конкурс – один из главных и ключевых в нашей стране. Два года назад по поручению Президента мы начали заниматься комфортной городской средой в наших городах. Начиная этот масштабный проект, мы понимали, что он затрагивает в целом большие города и населенные пункты. Безусловно, малые города и исторические поселения должны были тоже иметь собственную программу поддержки и развития. Мы исходили из того, что этот конкурс должен дать толчок к развитию самобытности городов, раскрытию его потенциала, поднятия его значимости и качества жизни», - подчеркнул заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Виталий Мутко на церемонии награждения победителей.

«Из 1117 городов России 900 – это малые города с населением до 100 тыс. человек. Это населенные пункты, которые нуждаются в качественном изменении городской среды, и конкурс открывает широкие возможности для этого, - сказала Кристина Ишханова, заместитель генерального директора Фонда единого института развития в жилищной сфере (входит в ДОМ.РФ). - В разработке 25 проектов принимали участие выпускники программы АРХИТЕКТОРЫ.РФ, организованной ДОМ.РФ и институтом «Стрелка», и 10 из них вошли в число победителей».

Лидерами стали проекты с высоким качеством архитектурных решений, которые направлены на сохранение природной среды и историко-градостроительного облика городов.

ИСТОЧНИК KP.RU