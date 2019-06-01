На Курском вокзале в Москве оставили муляж гранаты

СЕГОДНЯ 13:18 2019-06-01T13:22:01+03:00

Мужчина оставил муляж гранаты на Курском вокзале в Москве Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Правоохранительные органы уже задержали мужчину, который это сделал

Изменить размер текста: A A

На Курском вокзале в центре Москвы оставили муляж гранаты. Подозрительный предмет обнаружили на вокзале в субботу, 1 июня. О происшествии стало известно полицейским, на место вызвали кинологов. По словам представителя экстренных служб Москвы, оперативно был задержан мужчина, который оставил муляж.

"После обнаружения муляжа гранаты при помощи камер видеонаблюдения был установлен и задержан мужчина", - заявил представитель служб РИА Новости.

Он отметил, что причины и обстоятельства случившегося выясняются. Эвакуация пассажиров и персонала Курского вокзала не понадобилась.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее был опубликован список активности преступников в разных районах Москвы. Перечень был составлен по результатам годовых отчетов начальников местных отделов полиции. «Лидирующие» позиции в списке опасных районов занимает Центральный округ, где расположены Белорусский и Курский вокзалы.

ИСТОЧНИК KP.RU