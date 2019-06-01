2019-06-01T13:43:23+03:00
Политика

В Госдуме допустили участие России в июньской сессии ПАСЕ

Москва требует от комитета министров СЕ отказа от применения санкций к национальным делегациям
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Леонид СлуцкийЛеонид СлуцкийФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Москва может принять участие в сессии Парламентской ассамблее Совета Европы 3 июня этого года только если комитет ПАСЕ примет решении о недопустимости применения санкций в отношении России. Соответствующие заявление сделал председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий.

«Допускаю, что делегация РФ может принять участие в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. Мы поедем, если регламентный комитет ПАСЕ 3 июня, а также сама ассамблея в первый день работы сессии примут соответствующее решение о недопустимости применения санкций к национальным делегациям», - сказал он, отметив, что отказ от санкций в отношении делегаций нужен не только Москве, а необходим, «прежде всего, Совету Европы для сохранения его роли в новой архитектуре XXI столетия».

Ранее, в Кремле заявили, что Москва заинтересована в работе в ПАСЕ только на равноправных условиях. 17 мая глава МИД ФРГ Германии Хайко Маас сообщил о том, что на сессии Комитета министров СЕ была достигнута договорённость о том, что Россия останется в Парламентской ассамблее и в отношении российской делегации не будут вводить санкции в связи с инцидентом в Керченском проливе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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