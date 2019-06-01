2019-06-01T13:49:58+03:00
Общество

Путин поприветствовал гостей благотворительного праздника, посвященного Дню защиты детей

Международный день защиты детей отмечается во всем мире 1 июня
Екатерина БОЛГОВА
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Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей благотворительного праздника, посвященного Международному дню защиты детей. Мероприятие проходит в российской столице.

"Сегодня, во многом благодаря Российскому детскому фонду, Москва вновь гостеприимно встречает большую и дружную команду ребят из разных городов и поселков нашей огромной страны, а также из зарубежных государств", - сообщается в телеграмме главы государства, опубликованной на сайте Кремля.

Путин отметил, что участники и гости праздника смогут побывать в Москве в театрах и на выставках, полюбоваться достопримечательностями. Кроме того, их всех ждут подарки и сюрпризы. По словам президента, такое мероприятие надолго останется в памяти каждого участника.

Напомним, 1 июня во всем мире отмечается Международный день защиты детей. Соответствующее решение было принято на сессии Международной демократической федерации женщин в ноябре 1949 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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