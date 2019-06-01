2019-06-01T14:15:43+03:00
Происшествия

В цехе в Дзержинске, где произошел взрыв, работали пять человек

Рабочих успели эвакуировать, все они живы, сообщили в ГОСНИИ "Кристалл"
Екатерина БОЛГОВА
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Взрыв на заводе Свердлова в ДзержинскеВзрыв на заводе Свердлова в ДзержинскеФото: СОЦСЕТИ
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В цехе завода в Дзержинске Нижегородской области, где произошел взрыв, работали пять человек. Их успели эвакуировать, все они живы, заявили в ГОСНИИ "Кристалл".

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, днем в субботу, 1 июня, произошли взрывы и пожар в цехе по производству тротила на заводе "Кристалл" в городе Дзержинске. По данным правительства Нижегородской области к этому часу, пострадали 19 человек.

"В цехе работали пять человек. По предварительным данным, их успели эвакуировать, все они живы", - передает РИА Новости сообщение завода "Кристалл".

Очевидцев случившегося рассказали, взрывная волна балы настолько мощной, что во всех окрестностях выбило стекла. По предварительной информации, причиной взрывов стало нарушение технологического процесса в цехе по производству тротила. Из-за опасности новых взрывов, всех сотрудников предприятия вывели на улицу.

Момент взрыва в Дзержинске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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