2019-06-01T14:44:45+03:00
Политика

Медведев заявил, что у СНГ как объединения есть будущее

По словам премьера, это реально работающий проект, несмотря на решения отдельных стран не участвовать в деятельности
Екатерина БОЛГОВА
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Премьер-министр РФ Дмитрий МедведевПремьер-министр РФ Дмитрий МедведевФото: REUTERS
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Председатель правительства России Дмитрий Медведев заявил , что у СНГ как объединения есть будущее. По его словам, это реально работающий проект, несмотря на решения некоторых стран не участвовать в деятельности.

"Сегодня СНГ – при всех сложностях, издержках, нюансах – это всё-таки реально работающий проект", - сказал Медведев в интервью программе "Вести в субботу", отвечая на вопрос о будущем у объединения.

Он отметил, что несмотря на решения Грузии и Украины не принимать участие в работе СНГ и на некоторые возникшие сложности, было разработано и принято соглашение о свободной торговле.

"Всегда есть возможность отослать к тому документу, который странами или как минимум прорабатывался, или тем более был подписан, для того чтобы сказать: давайте мы, например, вопросы интеллектуальной собственности будем решать вот по такому законопроекту", - сказал Медведев.

Он подчеркнул, что заседания Совета глав правительств СНГ являются реальным инструментом взаимодействия, а "не церемониальными сборами".

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Медведев также заявил, что Киев при желании может восстановить отношения с Москвой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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