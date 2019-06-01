Эксперты прокомментировали резкое падение цен на черное золото

СЕГОДНЯ 15:01 2019-06-01T15:01:34+03:00

За прошедшие две недели нефть марок Brent и WTI потеряли в цене больше 10% Фото: REUTERS

За прошедшие две недели сорта нефти марок Brent и WTI потеряли в цене больше 10%

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За прошедшие две недели нефть марки Brent потеряла в цене около 11% стоимости и продаётся за 64 доллара за баррель, впервые с 14 февраля. Эксперт Центра энергетики Московской школы управления «Сколково» Екатерина Грушевенко объяснила падения цен на черное золото.

«Снижение цен на нефть в данный период связано с операциями на финансовом рынке, которые нередко бывают оторваны от событий на реальном рынке, а значит, и от фундаментальных факторов, в частности, встречи ОПЕК+», - передают РИА-Новости слова Грушевенко.

Среди событий, которые ведут к возможному замедлению экономического роста, а значит, и снижения спроса на нефть, эксперт назвала ухудшение торговых отношениях между Вашингтоном и Пекином, а также намерение Соединенных Штатов ввести пятипроцентные пошлины на товары из Мексики

Напомним, ранее Дональда Трампа заявил о введении с 10 июня пятипроцентных пошлин на все товары из Мексики и их последующего повышения до тех пор, пока Мехико не остановит поток нелегальных мигрантов.

Ухудшение отношений в торговых отношениях между США и КНР продолжается уже долгое время, однако недавно ситуация обострилась. Так в ответ на решение американских властей повысить пошлины в отношении товаров из Китая на сумму 200 млрд долларов с 10% до 25%, Пекин ввел пошлины на товары из Соединенных Штатов общим объемом 60 млрд долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU