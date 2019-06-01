2019-06-01T14:59:06+03:00
Спорт

Экс-футболист «Реала» и «Арсенала» Хосе Антонио Рейес погиб в аварии

Испанский футболист Хосе Антонио Рейес погиб в результате ДТП на 36-м году жизни
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Экс-футболист сборной Испании Хосе Антонио РейесЭкс-футболист сборной Испании Хосе Антонио РейесФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Бывший футболист мадридского клуба «Реал», лондонского клуба «Арсенал», а также команды «Севилья» Хосе Антонио Рейес погиб в результате дорожно транспортного происшествия. Экс-члену сборной Испании по футболу было 35 лет.

«Мы не можем сообщить более печальную новость. Хосе Антонио Рейес погиб в ДТП. Покойся с миром», - сообщается в микроблоге «Севильи» в Twitter.

Другие подробности произошедшего пока не приводятся.

СПРАВКА "КП"

Хосе Антонио Рейес родился 1 сентября 1983 года в испанской провинции Севилья. В 10 лет стал играть за местную детскую команду, а в 16 лет уже начал выходить на поле за основной состав. В 2004 году Ройес перешел в «Арсенал», который в том году выиграл чемпионат Англии. Через два с половиной сезона он на правах аренды перешел в «Реал».

В 2007 году испанец перешел в «Атлетико», с которым дважды выиграл Лигу Европы. В 2012 гду Ройес вернулся в «Севилью» и три раза стал победителем Лиги Европы. Также выступал за клубы «Эспаньол», «Кордоба» и «Эстремадура».

В составе национальной сборной провел 21 матч, забил 4 гола, выступал на чемпионате мира 2006 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Очевидец: на заводе в Дзержинске прогремело два мощных взрыва
Власти объявили режим ЧС после взрывов на заводе в Дзержинске
Эксперты прокомментировали резкое падение цен на черное золото
Родственникам пострадавших после катастрофы SSJ100 выплатили более 286,6 млн рублей
Медведев заявил, что у СНГ как объединения есть будущее
Один из пострадавших при взрыве на заводе в Дзержинске находится в тяжелом состоянии
В цехе в Дзержинске, где произошел взрыв, работали пять человек
Китай ввел ответные пошлины на американские товары объемом 60 млрд долларов
Путин поприветствовал гостей благотворительного праздника, посвященного Дню защиты детей
В Госдуме допустили участие России в июньской сессии ПАСЕ
На Курском вокзале в Москве оставили муляж гранаты
Мексика намерена склонить США к свободной торговле
Путин поздравил Пашиняна с Днем рождения
Победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды стали 80 проектов из 46 регионов страны
Владимир Путин поздравил Надежду Кадышеву с юбилеем
Медведев: Киев при желании может реанимировать отношения с Москвой
При столкновении с боевиками «Талибан»* а Афганистане погибли девять полицейских
Путин внес в Госдуму проект о ратификации Конвенции ШОС по борьбе с экстремизмом
Зеленский получил от Трампа приглашение в Вашингтон
Вступил в силу запрет на экспорт топлива на Украину
Помпео: НАТО является важным инструментом для устрашения России
Роспотребнадзор выявил схему обмана в автосалонах
Первый экипаж Crew Dragon завершил подготовку в России к полету на МКС
Стали известны страны, в которые российские туристы не ездят с детьми
Опубликованы кадры испытаний бомбардировщика Ту-22М3М
В Минобороны США заявили о тесных связях Huawei с правительством Китая