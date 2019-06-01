Экс-футболист «Реала» и «Арсенала» Хосе Антонио Рейес погиб в аварии

СЕГОДНЯ 14:59 2019-06-01T14:59:06+03:00

Испанский футболист Хосе Антонио Рейес погиб в результате ДТП на 36-м году жизни

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Бывший футболист мадридского клуба «Реал», лондонского клуба «Арсенал», а также команды «Севилья» Хосе Антонио Рейес погиб в результате дорожно транспортного происшествия. Экс-члену сборной Испании по футболу было 35 лет.

«Мы не можем сообщить более печальную новость. Хосе Антонио Рейес погиб в ДТП. Покойся с миром», - сообщается в микроблоге «Севильи» в Twitter.

Другие подробности произошедшего пока не приводятся.

СПРАВКА "КП"

Хосе Антонио Рейес родился 1 сентября 1983 года в испанской провинции Севилья. В 10 лет стал играть за местную детскую команду, а в 16 лет уже начал выходить на поле за основной состав. В 2004 году Ройес перешел в «Арсенал», который в том году выиграл чемпионат Англии. Через два с половиной сезона он на правах аренды перешел в «Реал».

В 2007 году испанец перешел в «Атлетико», с которым дважды выиграл Лигу Европы. В 2012 гду Ройес вернулся в «Севилью» и три раза стал победителем Лиги Европы. Также выступал за клубы «Эспаньол», «Кордоба» и «Эстремадура».

В составе национальной сборной провел 21 матч, забил 4 гола, выступал на чемпионате мира 2006 года.

ИСТОЧНИК KP.RU