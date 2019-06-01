2019-06-01T15:52:31+03:00
В мире

«Желтые жилеты» вышли на 29-ю акцию протеста в Париже

Ожидается, что в ближайшее время субботняя манифестация начнется в Лионе [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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«Желтые жилеты» вышли на 29-ю акцию протеста в Париже«Желтые жилеты» вышли на 29-ю акцию протеста в ПарижеФото: REUTERS
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В субботу, 1 июня, на площади Денфер-Рошро в 14-м округе Парижа началась 29-я акция протеста «Желтых жилетов».

Еще один марш проходит по авеню Фош в 16-м округе французской столицы. Конечной точкой маршрута колонны протестующих будет площадь Нации.

Ранее префектура Парижа отказала активистам в проведении манифестации на Елисейских Полях.

Радиостанции France Info сообщает, что на данный момент в субботней акции принимают участие несколько сотен протестующих.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, 25-ю акцию «Желтых жилетов», прошедшую в начале мая, МВД Франции назвало самой малочисленной из всех предыдущих. Тогда, по данным ведомства, на манифестации вышли около 19 тысяч человек.

Напомним, протесты «Желтых жилетов» во Франции начались 17 ноября прошлого года. Связаны они были с ростом цен на бензин и повышением налогов. Часть манифестантов добиваются отставки французского президента Эммануэля Макрона.

Желтые жилеты отмечают в Париже окончание выборов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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