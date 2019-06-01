МЧС: открытое горение на месте пожара на заводе "Кристалл" в Дзержинске ликвидировано
Открытое горение на заводе "Кристалл" в Дзержинске Нижегородской области ликвидировано. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе МЧС.
"Открытого горения нет, происходит очаговое тление", - сказал ТАСС представитель ведомства.
Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, в субботу, 1 июня, на заводе ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске произошли два взрыва. По словам очевидцев, взрывная волна оказалась настолько мощной, что во всех окрестностях выбило стекла.
По предварительным данным, взрывы произошли из-за нарушения технологического процесса в цехе по производству тротила. Власти Нижегородской области в связи со случившимся ввели режим ЧС в Дзержинске и трех ближайших поселках - Пыра, Желнино и Лесной Кордон. В настоящий момент известно, что пострадали 38 человек.
Следственный комитет России по фактам взрывов на заводе "Кристалл" возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности.
Момент взрыва в Дзержинске.
ИСТОЧНИК KP.RU