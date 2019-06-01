Япония отказалась от идеи заключить мирное соглашение с Россией

СЕГОДНЯ 17:22 2019-06-01T17:22:15+03:00

Стороны не смогли прийти к компромиссу по некоторым историческим вопросам и аспектам безопасности

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Правительство Японии приняло решение отказаться от идеи заключить с Россией рамочное соглашение по мирному договору на саммите "двадцатки", который должен состояться в конце июня.

Причиной тому, как пишет газета The Asahi Shimbun со ссылкой на правительственные источники, стал тот факт, что стороны не смогли преодолеть разногласия по ряду исторических моментов, а также вопросам безопасности.

Японская сторона ранее рассчитывала выйти к саммиту G20 на рамочное соглашение по мирному договору.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, 29 июня, в субботу, на полях саммита Большой двадцатки в Осаке президент России Владимир Путин встретится с премьером Японии Синдзо Абэ. Как отмечал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в рамках подготовки к данной встречи, главы МИД России и Японии в формате "два плюс два" в четверг, 30 мая, подробно обсудили урегулирование конфликтов и развитие внешнеполитического сотрудничества.

ИСТОЧНИК KP.RU