2019-06-01T18:23:10+03:00
Происшествия

Следствие предъявило обвинение в убийстве экс-главе Раменского района

Чиновник своей вины не признает
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Следствие предъявило обвинение в убийстве экс-главе Раменского районаСледствие предъявило обвинение в убийстве экс-главе Раменского районаФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Экс-главе Раменского района Московской области Андрею Кулакову предъявлено официальное обвинение в убийстве зампредседателя местной Общественной палаты Евгении Исаенковой. Об этом сообщил адвокат чиновника Артем Сарбашев.

«Ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство")", - сказал адвокат. Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 15 лет», - передает ТАСС слова защитника, который отметил, что вину обвиняемый не признает.

Адвокат отметил, что его подзащитного предварительно допрашивали как свидетеля, после чего задержали.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 31 мая глава Раменского района Московской области стал главным подозреваемым в убийстве замглавы местной Общественной палаты. Тело Евгении Исаенковой нашли ещё 3 мая в окрестностях Раменского. По словам Кулакова, он не виделся с жертвой с 1 и 2 мая, однако полиграф показал обратное.

Версия следователей: чиновник задушил любовницу.«Подмосковный Отелло», «Саша Белый 20 лет спустя»... Как только не называют главу Раменского района, задержанного по подозрению в убийстве любовницы. А вы верите, что это он задушил чиновницу?

ИСТОЧНИК KP.RU

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