Вашингтон отсрочил введение новых санкций против Тегерана

СЕГОДНЯ 18:03 2019-06-01T18:03:56+03:00

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Соединенные Штаты отложили введение новых санкций против нефтехимического сектора Ирана, поскольку стремится снизить напряженность, которая может выйти из-под контроля.

Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, администрация президента США решила отложить введение жестких ограничений, которые были связаны с тем, что Вашингтон подозревает Тегеран в атаках на нефтяные танкеры в территориальных водах Объединенных Арабских Эмиратов. Как сообщал ранее сайт kp.ru, по версии главы американского внешнеполитического ведомства, Иран якобы предпринял такой шаг ради резкого подорожания черного золота.

Напомним, накануне президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о своей готовности к проведению переговоров с иранскими властями. По словам главы Белого дома, Тегеран намерен прийти к соглашению с Вашингтоном по спорным вопросам.

ИСТОЧНИК KP.RU