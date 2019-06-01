2019-06-01T18:22:06+03:00
Общество

Турция не планирует отказываться от системы «все включено»

Как отметил президент Ассоциации туристических агентств Турции Фируз Баглыкайя. конкуренты пытаются заимствовать эту систему в своих странах
Марина ВЕНЦОВА
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Турция не планирует отказываться от системы «все включено»Турция не планирует отказываться от системы «все включено»Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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Туристический сектор Турции и в дальнейшем намерен предлагать отдыхающим систему "все включено" (all inclusive). При этом, как добавил президент Ассоциации туристических агентств Турции (TÜRSAB) Фируз Баглыкайя, россиянам будут предложены и другие виды туризма.

"Турция лидирует среди стран, которые реализуют систему "все включено". Это увеличивает спрос на отдых в нашей стране и дает нам преимущества на туристическом рынке, - приводит его слова РИА Новости. - Таким образом, речи об отказе от этой системы в ближайшее время не идет».

По словам Фируз Баглыкайя, в настоящее время другие туристические страны также пытаются заимствовать эту систему у Турции и развивать у себя.

Кстати, ранее сайт kp.ru писал о том, что отдых в Турции в 2019 году может подорожать. Так, в Ассоциации туроператоров России предупреждают, что отдых в Анталье может быть дороже на треть, чем в прошлом году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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