2019-06-01T18:44:49+03:00
Политика

Зеленский вернул пост уволенному Порошенко детскому омбудсмену

Николай Кулеба был уволен с должности уполномоченного по правам ребенка 19 мая 2019 года
Марина ВЕНЦОВА
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Президент Украины Владимир Зеленский и уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай КулебаПрезидент Украины Владимир Зеленский и уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба
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Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил Николая Кулебу уполномоченным по правам ребенка. Соответствующий документ опубликован в субботу на сайте главы украинского государства.

«Назначить Кулебу Николая Николаевича уполномоченным президента Украины по правам ребенка", - сказано в документе.

Со своей стороны, Кулеба отметил, что для главы государства важно, чтобы о детях вспоминали не только 1 июня – в День защиты детей. «Вместе Владимир Зеленский обсудили острые проблемы детей и возможности их решения, создание государственной политики, приоритетом которой является реализация прав ребенка и поддержка семьи», - написал он в «Фейсбуке».

Кулеба был назначен уполномоченным президента по правам ребенка 18 декабря 2014 года. Однако 19 мая 2019 года, незадолго до своего ухода с поста президента Украины, Петр Порошенко уволил его с занимаемой должности.

1 июня отмечается День защиты детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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