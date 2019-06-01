Зеленский вернул пост уволенному Порошенко детскому омбудсмену

СЕГОДНЯ 18:44 2019-06-01T18:44:49+03:00

Николай Кулеба был уволен с должности уполномоченного по правам ребенка 19 мая 2019 года

Изменить размер текста: A A

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил Николая Кулебу уполномоченным по правам ребенка. Соответствующий документ опубликован в субботу на сайте главы украинского государства.

«Назначить Кулебу Николая Николаевича уполномоченным президента Украины по правам ребенка", - сказано в документе.

Со своей стороны, Кулеба отметил, что для главы государства важно, чтобы о детях вспоминали не только 1 июня – в День защиты детей. «Вместе Владимир Зеленский обсудили острые проблемы детей и возможности их решения, создание государственной политики, приоритетом которой является реализация прав ребенка и поддержка семьи», - написал он в «Фейсбуке».

Кулеба был назначен уполномоченным президента по правам ребенка 18 декабря 2014 года. Однако 19 мая 2019 года, незадолго до своего ухода с поста президента Украины, Петр Порошенко уволил его с занимаемой должности.

1 июня отмечается День защиты детей.

ИСТОЧНИК KP.RU