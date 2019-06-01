2019-06-01T18:59:56+03:00
Происшествия

Число пострадавших при взрывах в Дзержинске Нижегородской области выросло до 79 человек

По данным Минздрава, один человек находится в тяжелом положении [видео]
Марина ВЕНЦОВА
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Число пострадавших при взрывах в Дзержинске Нижегородской области выросло до 79 человекЧисло пострадавших при взрывах в Дзержинске Нижегородской области выросло до 79 человекФото: Дмитрий ПОЛУХИН
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Почти 80 человек обратились за медицинской помощью в результате взрыва на заводе в Дзержинске Нижегородской области. Об этом в субботу сообщили в пресс-служба Министерства здравоохранения России.

«В связи со взрывом на заводе "Кристалл" всего за медицинской помощью обратились 79 человек: 38 работников завода и 41 житель города, - говорится в сообщении. - Детей среди обратившихся нет».

Как отметили в ведомстве, на стационарном лечении находятся 15 человек, одна пациентка в тяжелом состоянии, еще 14 в состоянии средней степени тяжести. Амбулаторная помощь оказана 63 пациентам.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в субботу, 1 июня, на заводе ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске произошли два взрыва. Причиной взрывов могло стать нарушение технологического процесса в цехе по производству тротила. Власти Нижегородской области в связи со случившимся ввели режим ЧС в самом городе, а также трех ближайших поселках - Пыра, Желнино и Лесной Кордон. СК России по данному факту возбудил уголовное дело.

Момент взрыва в Дзержинске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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