Гендиректора завода в Дзержинске Нижегородской области отстранили от работы за день до взрывов
Генеральный директор завода ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске Нижегородской области, где ранее в субботу, 1 июня, произошли взрывы, за день до чрезвычайного происшествия был отстранен от работы. Как объяснили на предприятии, такие меры были приняты в связи с нарушениями им промышленной безопасности.
"На предприятии буквально накануне ЧП отстранен от работы генеральный директор - за систематические нарушения в ГосНИИ "Кристалл" норм промышленной безопасности", - сообщили РИА Новости на предприятии.
Там добавили, что с апреля на заводе работала комиссия, по итогам проверки которой было принято решение снять директора с занимаемой должности. "Руководство меняется, но, понятно, что оно ни организационно, ни просто физически не могло успеть изменить ситуацию", - отметили в ГосНИИ.
Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, в субботу, 1 июня, на заводе ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске произошли два взрыва. В настоящий момент за медицинской помощью обратились 79 человек, из них 38 работников завода и 41 житель города.
Момент взрыва в Дзержинске.
ИСТОЧНИК KP.RU