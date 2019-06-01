2019-06-01T19:18:50+03:00
Происшествия

Гендиректора завода в Дзержинске Нижегородской области отстранили от работы за день до взрывов

Такие меры были приняты в связи с нарушениями им промышленной безопасности [видео]
Марина ВЕНЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Два взрыва прогремели на заводе Свердлова в Дзержинске. Фото: соцсетиДва взрыва прогремели на заводе Свердлова в Дзержинске. Фото: соцсети
Изменить размер текста:

Генеральный директор завода ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске Нижегородской области, где ранее в субботу, 1 июня, произошли взрывы, за день до чрезвычайного происшествия был отстранен от работы. Как объяснили на предприятии, такие меры были приняты в связи с нарушениями им промышленной безопасности.

"На предприятии буквально накануне ЧП отстранен от работы генеральный директор - за систематические нарушения в ГосНИИ "Кристалл" норм промышленной безопасности", - сообщили РИА Новости на предприятии.

Там добавили, что с апреля на заводе работала комиссия, по итогам проверки которой было принято решение снять директора с занимаемой должности. "Руководство меняется, но, понятно, что оно ни организационно, ни просто физически не могло успеть изменить ситуацию", - отметили в ГосНИИ.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, в субботу, 1 июня, на заводе ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске произошли два взрыва. В настоящий момент за медицинской помощью обратились 79 человек, из них 38 работников завода и 41 житель города.

Момент взрыва в Дзержинске.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мать убитого журналиста Бузины попросили Зеленского о встрече
Суд арестовал главу Московского отдела Следственного комитета
Число пострадавших при взрывах в Дзержинске Нижегородской области выросло до 79 человек
Лидеры исламских государств выступили против стран, которые перенесли посольства в Иерусалим
Зеленский вернул пост уволенному Порошенко детскому омбудсмену
Онищенко: заявление о пользе укусов клещей является безответственным
Турция не планирует отказываться от системы «все включено»
Вашингтон отсрочил введение новых санкций против Тегерана
Роскомнадзор призвал родителей не публиковать фотографии детей в соцсетях
Группа из восьми альпинистов пропала в Гималаях
Следствие предъявило обвинение в убийстве экс-главе Раменского района
Косово потребовало расследования в ООН против избитого россиянина
Япония отказалась от идеи заключить мирное соглашение с Россией
Япония отказалась от идеи заключить мирное соглашение с Россией
В Роспотребнадзоре опровергли информацию о пользе укусов клещей
Военные Судана открыли огонь по протестующим в Хартуме
Конкурс на проектирование скоростной автотрассы Москва–Казань может начаться в конце 2019
МЧС: открытое горение на месте пожара на заводе "Кристалл" в Дзержинске ликвидировано
«Желтые жилеты» вышли на 29-ю акцию протеста в Париже
Число пострадавших при взрывах на заводе в Дзержинске увеличилось до 38
СКР возбудил уголовное дело после взрывов на заводе в Дзержинске Нижегородской области
Очевидец: на заводе в Дзержинске прогремело два мощных взрыва
Власти объявили режим ЧС после взрывов на заводе в Дзержинске Нижегородской области
Эксперты прокомментировали резкое падение цен на черное золото
Экс-футболист «Реала» и «Арсенала» Хосе Антонио Рейес погиб в аварии
Родственникам пострадавших после катастрофы SSJ100 выплатили более 286,6 млн рублей
Медведев заявил, что у СНГ как объединения есть будущее
Один из пострадавших при взрыве на заводе в Дзержинске находится в тяжелом состоянии