Гендиректора завода в Дзержинске Нижегородской области отстранили от работы за день до взрывов

СЕГОДНЯ 19:07 2019-06-01T19:18:50+03:00

Такие меры были приняты в связи с нарушениями им промышленной безопасности [видео]

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Генеральный директор завода ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске Нижегородской области, где ранее в субботу, 1 июня, произошли взрывы, за день до чрезвычайного происшествия был отстранен от работы. Как объяснили на предприятии, такие меры были приняты в связи с нарушениями им промышленной безопасности.

"На предприятии буквально накануне ЧП отстранен от работы генеральный директор - за систематические нарушения в ГосНИИ "Кристалл" норм промышленной безопасности", - сообщили РИА Новости на предприятии.

Там добавили, что с апреля на заводе работала комиссия, по итогам проверки которой было принято решение снять директора с занимаемой должности. "Руководство меняется, но, понятно, что оно ни организационно, ни просто физически не могло успеть изменить ситуацию", - отметили в ГосНИИ.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, в субботу, 1 июня, на заводе ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске произошли два взрыва. В настоящий момент за медицинской помощью обратились 79 человек, из них 38 работников завода и 41 житель города.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/712282" frameborder="0"></iframe> Момент взрыва в Дзержинске.

ИСТОЧНИК KP.RU