2019-06-01T19:09:40+03:00
Происшествия

Суд арестовал главу Московского отдела Следственного комитета

Следователя и его подчиненного подозревают в получении крупной взятки
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Суд арестовал главу Московского отдела Следственного комитетаСуд арестовал главу Московского отдела Следственного комитетаФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Обвиняемые в получении взятки размером один миллион рублей руководитель Московского следственного отдела на воздушном и водном транспорте, его подчиненный Александр Ашурков и адвокат Республики Крым Алексей Невзоров отправлены под арест до 30 июля. Соответствующие решение принял Пресненский суд города Москвы.

«Пресненским судом города Москвы Ашуркову и Невзорову, обвиняемым в совершении преступления, предусмотренного подпунктами "а,в" ч. 5 ст. 290 УК РФ, каждому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 30 июля 2019», - передают РИА-Новости слова пресс-секретаря суда Алексей Черников.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, подозреваемые были задержаны 30 мая. По версии следствия, сотрудники московского Следственного комитета действовали совместно с адвокатом Республики Крым Алексей Невзоров с целью получения крупной взятки от фигуранта уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мать убитого журналиста Бузины попросили Зеленского о встрече
Гендиректора завода в Дзержинске Нижегородской области отстранили от работы за день до взрывов
Число пострадавших при взрывах в Дзержинске Нижегородской области выросло до 79 человек
Лидеры исламских государств выступили против стран, которые перенесли посольства в Иерусалим
Зеленский вернул пост уволенному Порошенко детскому омбудсмену
Онищенко: заявление о пользе укусов клещей является безответственным
Турция не планирует отказываться от системы «все включено»
Вашингтон отсрочил введение новых санкций против Тегерана
Роскомнадзор призвал родителей не публиковать фотографии детей в соцсетях
Группа из восьми альпинистов пропала в Гималаях
Следствие предъявило обвинение в убийстве экс-главе Раменского района
Косово потребовало расследования в ООН против избитого россиянина
Япония отказалась от идеи заключить мирное соглашение с Россией
Япония отказалась от идеи заключить мирное соглашение с Россией
В Роспотребнадзоре опровергли информацию о пользе укусов клещей
Военные Судана открыли огонь по протестующим в Хартуме
Конкурс на проектирование скоростной автотрассы Москва–Казань может начаться в конце 2019
МЧС: открытое горение на месте пожара на заводе "Кристалл" в Дзержинске ликвидировано
«Желтые жилеты» вышли на 29-ю акцию протеста в Париже
Число пострадавших при взрывах на заводе в Дзержинске увеличилось до 38
СКР возбудил уголовное дело после взрывов на заводе в Дзержинске Нижегородской области
Очевидец: на заводе в Дзержинске прогремело два мощных взрыва
Власти объявили режим ЧС после взрывов на заводе в Дзержинске Нижегородской области
Эксперты прокомментировали резкое падение цен на черное золото
Экс-футболист «Реала» и «Арсенала» Хосе Антонио Рейес погиб в аварии
Родственникам пострадавших после катастрофы SSJ100 выплатили более 286,6 млн рублей
Медведев заявил, что у СНГ как объединения есть будущее
Один из пострадавших при взрыве на заводе в Дзержинске находится в тяжелом состоянии