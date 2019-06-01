Суд арестовал главу Московского отдела Следственного комитета

СЕГОДНЯ 19:09 2019-06-01T19:09:40+03:00

Следователя и его подчиненного подозревают в получении крупной взятки

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Обвиняемые в получении взятки размером один миллион рублей руководитель Московского следственного отдела на воздушном и водном транспорте, его подчиненный Александр Ашурков и адвокат Республики Крым Алексей Невзоров отправлены под арест до 30 июля. Соответствующие решение принял Пресненский суд города Москвы.

«Пресненским судом города Москвы Ашуркову и Невзорову, обвиняемым в совершении преступления, предусмотренного подпунктами "а,в" ч. 5 ст. 290 УК РФ, каждому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 30 июля 2019», - передают РИА-Новости слова пресс-секретаря суда Алексей Черников.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, подозреваемые были задержаны 30 мая. По версии следствия, сотрудники московского Следственного комитета действовали совместно с адвокатом Республики Крым Алексей Невзоров с целью получения крупной взятки от фигуранта уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU