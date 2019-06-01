2019-06-01T19:41:42+03:00
Политика

Мать убитого журналиста Бузины попросили Зеленского о встрече

Виновные в трагедии до настоящего времени так и не установлены [видео]
Марина ВЕНЦОВА
Поделиться:
Олесь Бузина был убит в Киеве 16 апреля. Фото: соцсетиОлесь Бузина был убит в Киеве 16 апреля. Фото: соцсети
Изменить размер текста:

Мать убитого журналиста и публициста Олеся Бузины Валентина обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой о личном приеме. Об этом в субботу сообщил адвокат матери Ренат Кузьмин.

«Вчера Валентина Бузина обратилась к президенту с официальным заявлением о личном приеме», - написал он в «Фейсбуке».

Как отметил Кузьмин, несмотря на то, что с момента убийства Олеся Бузины прошло уже более четырех лет, виновные до сих пор не установлены. Кроме того, по его словам, дело против предполагаемых исполнителей убийства более 15 месяцев «волокитится» в суде.

Мать Олеся Бузины - Валентина. Фото: "Фейсбук" адвоката

Мать Олеся Бузины - Валентина. Фото: "Фейсбук" адвоката

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, Олесь Бузина был расстрелян 16 апреля 2015 года в Киеве, во дворе своего дома. Основная версия убийства - это пособничество Антимайдану. По факту убийства возбудили уголовное дело по статье "Умышленное убийство".

В Киеве застрелен журналист Олесь Бузина.Олесь Бузина - известный журналист, писатель и телеведущий. Автор книг "Вурдалак Тарас Шевченко", "Союз плуга и трезуба. Как придумали Украину". Бывший шеф-редактор газеты "Сегодня", покинувший издание из-за цензуры

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Суд арестовал главу Московского отдела Следственного комитета
Гендиректора завода в Дзержинске Нижегородской области отстранили от работы за день до взрывов
Число пострадавших при взрывах в Дзержинске Нижегородской области выросло до 79 человек
Лидеры исламских государств выступили против стран, которые перенесли посольства в Иерусалим
Зеленский вернул пост уволенному Порошенко детскому омбудсмену
Онищенко: заявление о пользе укусов клещей является безответственным
Турция не планирует отказываться от системы «все включено»
Вашингтон отсрочил введение новых санкций против Тегерана
Роскомнадзор призвал родителей не публиковать фотографии детей в соцсетях
Группа из восьми альпинистов пропала в Гималаях
Следствие предъявило обвинение в убийстве экс-главе Раменского района
Косово потребовало расследования в ООН против избитого россиянина
Япония отказалась от идеи заключить мирное соглашение с Россией
Япония отказалась от идеи заключить мирное соглашение с Россией
В Роспотребнадзоре опровергли информацию о пользе укусов клещей
Военные Судана открыли огонь по протестующим в Хартуме
Конкурс на проектирование скоростной автотрассы Москва–Казань может начаться в конце 2019
МЧС: открытое горение на месте пожара на заводе "Кристалл" в Дзержинске ликвидировано
«Желтые жилеты» вышли на 29-ю акцию протеста в Париже
Число пострадавших при взрывах на заводе в Дзержинске увеличилось до 38
СКР возбудил уголовное дело после взрывов на заводе в Дзержинске Нижегородской области
Очевидец: на заводе в Дзержинске прогремело два мощных взрыва
Власти объявили режим ЧС после взрывов на заводе в Дзержинске Нижегородской области
Эксперты прокомментировали резкое падение цен на черное золото
Экс-футболист «Реала» и «Арсенала» Хосе Антонио Рейес погиб в аварии
Родственникам пострадавших после катастрофы SSJ100 выплатили более 286,6 млн рублей
Медведев заявил, что у СНГ как объединения есть будущее
Один из пострадавших при взрыве на заводе в Дзержинске находится в тяжелом состоянии