Мать убитого журналиста Бузины попросили Зеленского о встрече
Мать убитого журналиста и публициста Олеся Бузины Валентина обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой о личном приеме. Об этом в субботу сообщил адвокат матери Ренат Кузьмин.
«Вчера Валентина Бузина обратилась к президенту с официальным заявлением о личном приеме», - написал он в «Фейсбуке».
Как отметил Кузьмин, несмотря на то, что с момента убийства Олеся Бузины прошло уже более четырех лет, виновные до сих пор не установлены. Кроме того, по его словам, дело против предполагаемых исполнителей убийства более 15 месяцев «волокитится» в суде.
Мать Олеся Бузины - Валентина. Фото: "Фейсбук" адвоката
Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, Олесь Бузина был расстрелян 16 апреля 2015 года в Киеве, во дворе своего дома. Основная версия убийства - это пособничество Антимайдану. По факту убийства возбудили уголовное дело по статье "Умышленное убийство".
В Киеве застрелен журналист Олесь Бузина.Олесь Бузина - известный журналист, писатель и телеведущий. Автор книг "Вурдалак Тарас Шевченко", "Союз плуга и трезуба. Как придумали Украину". Бывший шеф-редактор газеты "Сегодня", покинувший издание из-за цензуры
ИСТОЧНИК KP.RU