Мать убитого журналиста Бузины попросили Зеленского о встрече

СЕГОДНЯ 19:41 2019-06-01T19:41:42+03:00

Виновные в трагедии до настоящего времени так и не установлены [видео]

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Мать убитого журналиста и публициста Олеся Бузины Валентина обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой о личном приеме. Об этом в субботу сообщил адвокат матери Ренат Кузьмин.

«Вчера Валентина Бузина обратилась к президенту с официальным заявлением о личном приеме», - написал он в «Фейсбуке».

Как отметил Кузьмин, несмотря на то, что с момента убийства Олеся Бузины прошло уже более четырех лет, виновные до сих пор не установлены. Кроме того, по его словам, дело против предполагаемых исполнителей убийства более 15 месяцев «волокитится» в суде.

Мать Олеся Бузины - Валентина. Фото: "Фейсбук" адвоката

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, Олесь Бузина был расстрелян 16 апреля 2015 года в Киеве, во дворе своего дома. Основная версия убийства - это пособничество Антимайдану. По факту убийства возбудили уголовное дело по статье "Умышленное убийство".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="468" src="https://www.kp.ru/video/embed/519010" frameborder="0"></iframe> В Киеве застрелен журналист Олесь Бузина.Олесь Бузина - известный журналист, писатель и телеведущий. Автор книг "Вурдалак Тарас Шевченко", "Союз плуга и трезуба. Как придумали Украину". Бывший шеф-редактор газеты "Сегодня", покинувший издание из-за цензуры

ИСТОЧНИК KP.RU