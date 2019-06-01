Суд арестовал бывшего главу Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова

СЕГОДНЯ 20:05 2019-06-01T20:18:02+03:00

Чиновник будет находиться под стражей до 7 июля по обвинению в убийстве

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Бабушкинский суд Москвы арестовал бывшего главу Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова по обвинению в убийстве его знакомой.

"Избрать в отношении Кулакова Андрея Николаевича меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 7 июля", - заявил судья Антон Мартыненко.

Защита просила отпустить обвиняемого под залог в 1,5 миллиона рублей. Такую сумму была готова внести его супруга. Также адвокат настаивал на продлении срока задержания, чтобы защита успела ознакомиться с материалами дела, а также собрать характеристики на обвиняемого. Однако суд принял решение в обоих ходатайствах отказать.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, Кулакова подозревают в убийстве заместителя главы местной Общественной палаты Евгении Исаенковой. Ее тело было найдено 3 мая в своей машине в Раменском. Автомобиль стоял на пустыре, куда приезжают для уединения «влюблённые парочки». Женщина была задушена. Чиновник своей вины не признал.

ИСТОЧНИК KP.RU