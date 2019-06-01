Хакеры атаковали интернет-ресурсы Рособрнадзора

СЕГОДНЯ 20:50 2019-06-01T20:50:28+03:00

При этом в ведомстве отметили, что атака не помешала обработке результатов прошедших государственных экзаменов

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Рособрнадзор передал материалы по хакерским атакам на ресурсы Единого государственного экзамена (ЕГЭ), которые произошли в пятницу и субботу, в правоохранительные органы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Никаких проблем для организаторов и участников экзаменов они не вызвали, - заверил руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов. - Рособрнадзор обратился в правоохранительные органы и передал подробные материалы об атаке для последующей работы".

Кроме того, в Рособрнадзоре отметили, что атака не помешала обработке результатов по итогам прошедших государственных экзаменов.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что с 27 мая в России стартовала основная волна единых государственных экзаменов, которая продлится до 1 июля. Для проведения экзаменов будет задействовано 5,7 тысяч пункта проведения ЕГЭ и 51 тысяч аудиторий по всей России и в 52 странах за рубежом.

ИСТОЧНИК KP.RU