2019-06-01T20:50:28+03:00
Общество

Хакеры атаковали интернет-ресурсы Рособрнадзора

При этом в ведомстве отметили, что атака не помешала обработке результатов прошедших государственных экзаменов
Марина ВЕНЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Хакеры атаковали информационные системы ЕГЭХакеры атаковали информационные системы ЕГЭФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Рособрнадзор передал материалы по хакерским атакам на ресурсы Единого государственного экзамена (ЕГЭ), которые произошли в пятницу и субботу, в правоохранительные органы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Никаких проблем для организаторов и участников экзаменов они не вызвали, - заверил руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов. - Рособрнадзор обратился в правоохранительные органы и передал подробные материалы об атаке для последующей работы".

Кроме того, в Рособрнадзоре отметили, что атака не помешала обработке результатов по итогам прошедших государственных экзаменов.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что с 27 мая в России стартовала основная волна единых государственных экзаменов, которая продлится до 1 июля. Для проведения экзаменов будет задействовано 5,7 тысяч пункта проведения ЕГЭ и 51 тысяч аудиторий по всей России и в 52 странах за рубежом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Зеленский поблагодарил Трампа за приглашение в США
Украине могут предоставить статус главного союзника США вне НАТО
В Шереметьево произошел сбой в системе выдачи багажа
Тоттенхэм - Ливерпуль: Харри Кейн выйдет в стартовом составе лондонцев на финал Лиги Чемпионов
Тоттенхэм - Ливерпуль: Салах и Фирмино выйдут в стартовом составе "Ливерпуля" на финал ЛЧ
Госдеп: заявители на визу США должны теперь указывать ссылки на свои аккаунты в соцсетях
Суд задержал на месяц капитана судна, столкнувшегося с катером на Дунае
Суд арестовал бывшего главу Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова
Мать убитого журналиста Бузины попросили Зеленского о встрече
Суд арестовал главу Московского отдела Следственного комитета
Гендиректора завода в Дзержинске Нижегородской области отстранили от работы за день до взрывов
Число пострадавших при взрывах в Дзержинске Нижегородской области выросло до 79 человек
Лидеры исламских государств выступили против стран, которые перенесли посольства в Иерусалим
Зеленский вернул пост уволенному Порошенко детскому омбудсмену
Онищенко: заявление о пользе укусов клещей является безответственным
Турция не планирует отказываться от системы «все включено»
Вашингтон отсрочил введение новых санкций против Тегерана