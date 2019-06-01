Тоттенхэм - Ливерпуль: Салах и Фирмино выйдут в стартовом составе "Ливерпуля" на финал ЛЧ

СЕГОДНЯ 21:03 2019-06-01T21:03:49+03:00

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В субботу, 1 июня, в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано" будет сыгран финальный матч Лиги Чемпионов этого сезона. За главный трофей европейского клубного футбола поспорят "Тоттенхэм" и "Ливерпуль".

Тренерский штаб номинальных гостей во главе с Юргеном Клоппом назвал свой стартовый состав на эту игру. В частности, Фирмино выйдет с первых минут на эту игру.

Полностью стартовый состав "Ливерпуля" на финал Лиги Чемпионов выглядит так: Алисон, Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Хендерсон, Вейналдум, Мане, Салах, Фирмино.

Запасные Ливерпуля в финале Лиги Чемпионов: Миньоле, Ловрен, Милнер, Гомес, Старридж, Морено, Лаллана, Окслейд-Чемберлен, Шакири, Брустер, Ориги, Келлехер.

Финальный матч Лиги Чемпионов 2018/2019 Тоттенхэм - Ливерпуль пройдет сегодня, 1 июня, в Мадриде. Игра начнется в 22:00 по московскому времени. Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию финала Лиги Чемпионов.

ИСТОЧНИК KP.RU