Тоттенхэм - Ливерпуль: Харри Кейн выйдет в стартовом составе лондонцев на финал Лиги Чемпионов

СЕГОДНЯ 21:09 2019-06-01T21:09:51+03:00

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1 июня в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано" будет сыгран финальный матч Лиги Чемпионов этого сезона. Лондонский "Тоттенхэм" на правах номинальных "хозяев" поспорит за титул лучшей команды Европы с "Ливерпулем".

В стартовом составе лондонской команды - долгожданное возвращение. Получший тяжелую траввму в одной из игр плей-офф Лиги Чемпионов ударный форвард Харри Кейн появится с первых минут в этой игре.

Стартовый состав "Тоттенхэма" на матч: Льорис, Триппьер, Алдервейрелд, Вертонген, Роуз, Сиссоко, Уинкс, Эриксен, Алли, Сон, Кейн.

Скамейка запасных лондонцев в этой игре выглядит так: Гассанига, Ворм, Санчес, Фойт, Дэвис, Орье, Дайер, Уолкер-Питерс, Ваньяма, Лукас Моура, Ламела, Льоренте.

Финальный матч Лиги Чемпионов 2018/2019 Тоттенхэм - Ливерпуль пройдет сегодня, 1 июня, в Мадриде. Игра начнется в 22:00 по московскому времени. Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию финала Лиги Чемпионов.

ИСТОЧНИК KP.RU