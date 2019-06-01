2019-06-01T21:24:54+03:00
Политика

Зеленский поблагодарил Трампа за приглашение в США

Также украинский президент отметил поддержку Украины со стороны Вашингтона
Марина ВЕНЦОВА
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Президент Украины Владимир ЗеленскийПрезидент Украины Владимир ЗеленскийФото: REUTERS
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Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил американского лидера Дональда Трампа за приглашение в Вашингтон. Об этом в субботу, 1 июня сообщила пресс-служба главы украинского государства.

«Спасибо Соединенным штатам америки за последовательную поддержку территориальной целостности Украины», - цитирует его слова пресс-служба.

Кроме того, Зеленский отметил, что «проект закона об усилении поддержки Украины, который был презентован в палате представителей конгресса США, является важным сигналом о крепком стратегическом партнерстве двух стран».

Ранее сайт kp.ru сообщил, что в палату представителей американского конгресса внесли законопроект, который предусматривает возможность предоставления Киеву статуса главного союзника США вне НАТО.

Напомним, в субботу появилась информация о том, что Трамп пригласил нового президента Украины Владимира Зеленского посетить Вашингтон с официальным визитом. Точная дата визита пока озвучена не была.

ИСТОЧНИК KP.RU

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