СЕГОДНЯ 21:46 2019-06-01T21:46:58+03:00

Желтый уровень погодной опасности объявлен на 2 июня в Москве и некоторых областях ЦФО Фото: Михаил ФРОЛОВ

Синоптики обещают грозу и порывы ветра до 17 метров в секунду

Изменить размер текста: A A

Метеорологи предупредили жителей Москвы, а также почти всех областей Центрального федерального округа (ЦФО) о том, что в данном регионе в воскресенье, 2 июня, объявлен желтый уровень погодной опасности.

Кроме того, по данный синоптиков, как сообщается на сайте Гидрометцентра России, в столице и области будет высокая пожароопасность.

Днем в столице и Подмосковье ожидаются кратковременный дождь, местами гроза. Порывы ветра могут достигать 12-17 метров в секунду. Максимальная температура воздуха в Москве составит 24-26 градусов выше ноля, по области - 21-26 градусов.

Кстати, ранее сайт kp.ru писал, что в понедельник, 3 июня, вероятность дождя в столице сохранится. Температура воздуха составит от 18 до 21 градуса со знаком «плюс». Облачно, дождь, ветер будет дуть северо-западного направления со скоростью 4-6 метров в секунду, днем порывы могут достигать 12 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU