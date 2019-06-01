В Совфеде прокомментировали запрет на экспорт топлива на Украину

СЕГОДНЯ 22:00 2019-06-01T22:00:42+03:00

Российский сенатор Алексей Пушков отметил, что украинские власти с легкостью могут оценить потери от российских ограничений

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Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал вступление в силу постановления правительства, запрещающее поставки российского угля и нефтепродуктов на Украину.

«Пока [президент Украины Владимир] Зеленский призывает США и ЕС сохранить санкции против России, в силу с 1 июня вступили наши санкции - Украина остается без российских нефтепродуктов», - написал он в субботу, 1 июня, в «Твиттере».

При этом Пушков отметил, что если глава Незалежной «умеет считать, то легко подсчитает ущерб, которого Украина могла бы избежать, если не умеет, продолжит линию Порошенко».

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, запрет на поставки топлива стал ответным шагом на очередное усиление санкций Украины в отношении России. Кроме топлива, были запрещены поставки украинской продукции машиностроения, труб, бумаги, одежды, обуви и других товаров.

Кстати, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк отметил, что данные ограничительные меры со стороны РФ создадут проблемы для Украины.

ИСТОЧНИК KP.RU