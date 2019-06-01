2019-06-01T22:36:19+03:00
Политика

Минздрав Украины: к 2020 году на Украине закроются все детские дома

Исполняющая обязанности главы ведомства Ульяна Супрун отметила, что весь цивилизованный мир отказался от такой модели поддержки детей
Марина ВЕНЦОВА
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Исполняющая обязанности главы Минздрава Украины Ульяна Супрун. Фото: личная страница в соцсетиИсполняющая обязанности главы Минздрава Украины Ульяна Супрун. Фото: личная страница в соцсети
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Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун сообщила, что правительство начало менять систему поддержки сирот. По ее слова, уже с 2020 года детей перестанут отдавать в дома ребенка.

«До 2020 года дома ребенка будут работать в обычном режиме. Параллельно будет проводиться необходимая подготовка - чтобы всех детей, от которых отказались родители, устроить в семьи, - написала она в субботу в «Фейсбуке». - С 2020 года детей не будут принимать в дома ребенка».

При этом Супрун отметила, что будут предприниматься меры для создания условий, в которых дети могли полноценно расти со своими родными родителями. «В исключительном случае они будут жить в патронатной или приемной семье», - подчеркнула она.

Кроме того, глава ведомства добавила, что к 2023 году на месте детских домов будут организованы паллиативно-реабилитационные центры, которых в настоящее время на Украине критически не хватает.

Министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун отличается "уникальными" советами и рекомендациями, которые часто становятся предметом жарких споров, а иногда шуток. Например, как ранее писал сайт kp.ru, она назвала подорожавший на Украине лук "антисоциальным продуктом".

ИСТОЧНИК KP.RU

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