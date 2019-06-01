2019-06-01T23:16:49+03:00
Происшествия

Трамп прокомментировал стрельбу в Вирджинии

Президент США распорядился также приспустить флаги в память о погибших
Марина ВЕНЦОВА
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп прокомментировал стрельбу в американском городе Вирджиния-Бич, в результате которой погибли 12 человек.

«Поговорил с губернатором Вирджинии, мэром и вице-мэром Вирджиния-Бич, чтобы выразить соболезнования, - написал он в «Твиттере». - Федеральное правительство рядом и продолжит быть рядом, чтобы ни понадобилось. Да благословит Бог семьи и всех!»

Кроме того, Трамп распорядился до заката 4 июня приспустить флаги над Белым домом, американскими правительственными зданиями в стране, а также за рубежом, передает ТАСС.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, 31 мая мужчина вошел в здание муниципального центра и начал стрелять по всем подряд. На месте погибли двенадцать человек, шесть получили ранения, в том числе полицейский. Позже было установлено, что бойню устроил муниципальный служащий с большим стажем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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