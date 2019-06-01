2019-06-01T23:41:49+03:00
Происшествия

Число пострадавших при взрывах в Дзержинске увеличилось до 85 человек

Среди тех, кто получил травмы, 39 работников завода и 46 жителей города
Юлия ДИВЕЕВА
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Взрыв на заводе в ДзержинскеВзрыв на заводе в ДзержинскеФото: СОЦСЕТИ
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По последним данным, после взрывов на ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске Новгородской области медицинская помощь понадобилась 85 пострадавшим, из них 16 человек госпитализированы. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РФ.

Среди тех, кто получил травмы, 39 работников завода и 46 жителей города

"По состоянию на 22:15 на стационарном лечении состоят 16 человек, из них одна пациентка в тяжелом состоянии, близком к среднему, 15 - средней степени тяжести. Амбулаторная помощь оказана 69 пациентам", - цитирует ТАСС сообщение министерства.

Ранее мэр города Иван Носков заявлял, что только 15 работников ГосНИИ "Кристалл" фигурируют в числе пострадавших.Он отметил, что все ранения легкие, от осколков стекол

Как передавал сайт kp.ru, днем в субботу, 1 июня, произошли взрывы и пожар в цехе по производству тротила на заводе "Кристалл" в нижегородском Дзержинске. Взрывной волной выбило окна в окрестных жилых домах и офисах. В момент, когда произошло ЧП, в цехе

На заводе "Кристалл" ранее сообщили, что в момент взрыва в этом цехе работали пять человек, их удалось эвакуировать, все они живы.

Видео очевидцев из Дзержинска - во многих домах вылетели стекла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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