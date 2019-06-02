В сирийской Ракке 10 человек погибли в результате подрыва автомобиля
Десять человек погибли в субботу в сирийском городе Ракка в результате подрыва автомобиля. Об этом сообщила неправительственная организация "Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека".
Среди жертв пять мирных жителей и пять военнослужащих Сирийских демократических сил (СДС). Пока ответственность за нападение не взяла на себя ни одна организация. Незадолго до взрыва машины в другом конце города взорвалась бомба, ранившая нескольких человек, передает Outlook India.
Ракка долгое время оставалась последним оплотом террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) на территории Сирии. В октябре 2017 года силы СДС при поддержке американских военных, смогли выбить террористов из города.
В субботу бомба взорвалась на площади аль-Наим, где боевики ИГ проводили казни, когда город был в их руках.
ИСТОЧНИК KP.RU
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