2019-06-02T03:19:22+03:00
Спорт

Появилось видео с места аварии автомобиля Рейеса

Машина экс-футболиста почти полностью сгорела в ДТП [видео]
Юлия ДИВЕЕВА
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Покореженный и выгоревший после ДТП автомобиль футболиста Хосе Антонио Рейеса увозят с места его гибелиПокореженный и выгоревший после ДТП автомобиль футболиста Хосе Антонио Рейеса увозят с места его гибелиФото: REUTERS
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Стали известны подробности ДТП, в результате которого погиб 36-летний бывший полузащитник мадридского "Реала", лондонского "Арсенала" и сборной Испании по футболу Хосе Антонио Рейес. В сети появилось видео с места ДТП.

Автомобиль погибшего игрока Антонио Рейеса полностью сгорел в результате ДТП.

На кадрах видно, что эвакуатор грузит почти полностью сгоревший автомобиль. Колёса машины разбросаны по разным сторонам, обшивка автомобиля сгорела полностью, уцелел только каркас транспортного средства.

Также стало известно, что на заднем сидении машины находился двоюродный брат Рейеса, который скончался на месте. Еще один пассажир выжил, но получил серьезные травмы, пишет Diario de Sevill.

Сайт kp.ru писал, что авария произошла в субботу утром на трассе A-376 по дороге из Севильи в Утреру. За рулем находился Рейес. Автомобиль вылетел с трассы и загорелся. Отмечается, что причиной трагического инцидента могло стать превышение скорости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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