2019-06-02T03:41:53+03:00
Происшествия

Пострадавшие от взрывов в Дзержинске получат денежные компенсации

Госпитализированным жителям города выплатят по 150 тысяч рублей
Юлия ДИВЕЕВА
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Взрывная волна в городе нанесла ущерб зданиямВзрывная волна в городе нанесла ущерб зданиямФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА
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Пострадавшие в результате взрывов на заводе АО "ГосНИИ "Кристалл" в городе Дзержинске Нижегородской области получат компенсации. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

"Мы выделим необходимые средства на устранение последствий чрезвычайной ситуации. Кроме того, необходимо поддержать тех, кто в настоящее время находится в больнице", - цитирует пресс-служба главы областной администрации его слова.

Так из областного бюджета каждому госпитализированному будет выплачено по 100 тысяч рублей, а из городской казны выделят по 50 тысяч рублей.

По версии Следственного комитета РФ, взрывы носят техногенный характер. По факту возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов".

Сайт kp.ru рассказывал, что 1 июня произошли взрывы, а затем начался пожар в цехе по производству тротила на заводе "Кристалл" в Дзержинске. По словам очевидцев, взрывной волной выбило окна в окрестных жилых домах и офисах. За медицинской помощью обратились 85 человек, из них 16 госпитализированы.

Видео очевидцев из Дзержинска - во многих домах вылетели стекла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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