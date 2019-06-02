Пострадавшие от взрывов в Дзержинске получат денежные компенсации

СЕГОДНЯ 03:41 2019-06-02T03:41:53+03:00

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Пострадавшие в результате взрывов на заводе АО "ГосНИИ "Кристалл" в городе Дзержинске Нижегородской области получат компенсации. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

"Мы выделим необходимые средства на устранение последствий чрезвычайной ситуации. Кроме того, необходимо поддержать тех, кто в настоящее время находится в больнице", - цитирует пресс-служба главы областной администрации его слова.

Так из областного бюджета каждому госпитализированному будет выплачено по 100 тысяч рублей, а из городской казны выделят по 50 тысяч рублей.

По версии Следственного комитета РФ, взрывы носят техногенный характер. По факту возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов".

Сайт kp.ru рассказывал, что 1 июня произошли взрывы, а затем начался пожар в цехе по производству тротила на заводе "Кристалл" в Дзержинске. По словам очевидцев, взрывной волной выбило окна в окрестных жилых домах и офисах. За медицинской помощью обратились 85 человек, из них 16 госпитализированы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/712272" frameborder="0"></iframe> Видео очевидцев из Дзержинска - во многих домах вылетели стекла.

ИСТОЧНИК KP.RU