2019-06-02T06:01:12+03:00
В мире

Немцам хотят разрешить брать еду на помойках

В Германии ежегодно выбрасывают 11 миллионов тонн продуктов, с истекшим сроком годности
Юлия ДИВЕЕВА
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Власти Гамбурга могут разрешить жителям питаться из чужих мусорокВласти Гамбурга могут разрешить жителям питаться из чужих мусорокФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В ФРГ властей Гамбурга призвали разрешить жителям брать еду из мусорных контейнеров. С такой инициативой выступил депутат городского парламента Тим Штеффен.

Он предлагает перестать в Германии считать преступлением поиск еды в чужих мусорных баках. Педантичные немцы выбрасывают ежегодно 11 миллионов тонн вполне пригодных к употреблению продуктов питания, у которых на упаковке истек срок годности. Но нуждающиеся не могут забирать их, поскольку по закону это воровство, пишет Deutsche Welle.

«Пришло время наладить обращение с едой! Не должно быть такого, когда миллионы тонн выбрасываются просто так, а людей отдают под суд. Необходима декриминализация!» — написал депутат в своем Twitter.

Кроме того, по его мнению, супермаркеты должны сдавать нераспроданные продукты в гуманитарные организации на благотворительность. Штеффен собирается внести такой законопроект на рассмотрение городского парламента и мэрии в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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