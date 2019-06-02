Савченко заявила об очередном "проигранном бое" за Донбасс

СЕГОДНЯ 07:11 2019-06-02T07:14:21+03:00

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Очередным "проигранным боем" Киева назвала депутат Верховной рады Надежда Савченко решение Москвы выдавать российские паспорта жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР. По ее мнению, вместо "конвульсий" по поводу действий российских властей, украинская власть могла бы сама сделать шаг навстречу гражданам Донбасса, вернув им социальные права.

"Если бы Украина сделала все возможное, чтобы люди, которым исполнилось шестнадцать в Донецкой и Луганской областях, могли легко и просто получить украинские паспорта, для того, чтобы туда было можно завезти украинскую гривну, именно валютой, заполнить терминалы, банки, - над этим надо было действительно работать в Минском формате", - сказала депутат в эфире телеканала NewsOne.

Она подчеркнула, что отказ ДНР и ЛНР от гривны - это еще один проигрыш Украины. Савченко назвала отказ самопровозглашенных республик от гривны и ее замены на рубль.

"Это дало возможность вывести украинскую валюту, поскольку нет украинских товаров, товары идут из России, поэтому покупать их надо в рублях", – подчеркнула она.

Как писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины. В настоящее время в России находятся более миллиона выходцев из народных республик Донбасса.

ИСТОЧНИК KP.RU