2019-06-02T07:19:38+03:00
Общество

Погода в Москве на 2 июня 2019 года: местами грозы и до 26 градусов тепла

Синоптики рассказали, какой будет погода в Москве на 2 июня 2019 года
Марина ВЕНЦОВА
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В Москве в воскресенье возможен дождьВ Москве в воскресенье возможен дождьФото: Михаил ФРОЛОВ
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Погода в Москве на 2 июня 2019 года будет переменно облачная. Днем в столице, как обещают синоптики, может быть небольшой кратковременный дождь, местами грозы. Ветер юго-западного и западного направлений будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду, при грозе порывы могут достигать 15 метров в секунду.

Температура воздуха в Москве днем прогреется до 24-26 градусов со знаком «плюс», ближе к вечеру и ночью столбики термометров опустятся до 9-11 градусов.

Атмосферное давление составит около 751/748 миллиметров ртутного столба, передает Гидрометцетр России.

Кстати, ранее сайт kp.ru писал, что метеорологи предупредили жителей Москвы, а также почти всех областей Центрального федерального округа (ЦФО) о том, что в данном регионе в воскресенье объявлен желтый уровень погодной опасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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