2019-06-02T07:39:14+03:00
Происшествия

Власти рассказали о последствиях взрывов в Дзержинске Нижегородской области

Выбиты окна в 70 детских садах и 31 школе [видео]
Марина ВЕНЦОВА
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В пострадавших детсадах и школах Дзержинска за сутки заменят все выбитые стекла. Фото: Равиль Мустафин/ТАССВ пострадавших детсадах и школах Дзержинска за сутки заменят все выбитые стекла. Фото: Равиль Мустафин/ТАСС
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что в выбитые в результате взрывов на оборонном заводе Дзержинска окна в 70 детских садах и 31 школе в ближайшие сутки будут вставлены новые стекла.

"Что касается объектов социальной сферы, пострадало около 70 детских садов, 31 школа. Никаких последствий для конструкций зданий нет, но выбиты стекла, поэтому необходимо срочно все действия по их замене осуществить, - рассказал он по итогам заседания оперативного штаба. - Поставлена задача сделать это в ближайшие сутки, такая работа будет организована".

Никитин добавил, что в поселке Пыра полностью восстановили энергоснабжение. Губернатор также не исключил, что число пострадавших, обратившихся за медицинской помощью может увеличиться.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, в субботу, 1 июня, на заводе ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске произошли два взрыва. По предварительным данным, взрывы произошли из-за нарушения технологического процесса в цехе по производству тротила. В настоящее время аварийно-спасательная операция завершена.

По последним данным Минздрава России, после ЧП за медицинской помощью обратились 85 человек, 16 человек госпитализированы.

Взрывы на оборонном заводе в Дзержинске.На заводе по производству тротила в Дзержинске прогремела серия взрывов. Рвануло так, что во многих окрестных домах вылетели оконные стёкла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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