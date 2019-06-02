МИД Украины попросил «давить» на Россию по решению трибунала ООН
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин обратился к странам-партнерам с просьбой и требованием «давить» на Россию для выполнения решения Международного трибунала ООН, который постановил освободить украинские корабли и моряков.
«Сегодня отправили обращение ко всем министрам иностранных дел из стран наших друзей и партнеров с просьбой и требованием давить на РФ для выполнения решения Международного трибунала в Гамбурге, - написал он в «Твиттере». - Должны сделать все возможное политически и через национальные морские администрации».
Кстати, ранее президент Украины Владимир Зеленский, как писал сайт kp.ru, заявил, что выполнение Москвой решения трибунала может стать шагом к переговорам между странами.
Напомним, в субботу, 25 мая, Международный трибунал ООН по морскому праву огласил решение по инциденту в Керченском проливе. Согласно принятому решению, РФ должна освободить украинские корабли и моряков.
25 ноября прошлого года в Керченском проливе три корабля ВМС Украины нарушили границу России. Они не стали подчиняться законным требованиям российских пограничников, в результате чего были задержаны. В РФ в отношении моряков возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы.
ИСТОЧНИК KP.RU