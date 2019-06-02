СЕГОДНЯ 08:51 2019-06-02T08:51:13+03:00

В Китае выразили протест против действий Вашингтона в Южно-Китайском море Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Член Госсовета, министр обороны Китайской Народной Республики Вэй Фэнхэ заявил, что Китай выступает против действий Соединенных Штатов в Южно-Китайском море и подходов Вашингтона в тайваньском вопросе.

"Мы заметили тенденцию расширения участия Соединенных Штатов в региональных делах, о чем в субботу вновь заявил исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан", - приводит ТАСС слова китайского министра.

По его словам, Пекин "выражает протест против последних действий и подходов американской стороны по Южно-Китайскому морю и тайваньской проблеме". При этом, как отметил Вэй Фэнхэ, Китая никогда не оккупировал территорию других государств.

Напомним, Соединенные Штаты уже неоднократно направляли свои боевые корабли в Южно-Китайское море, в ответ на это Китай уже не раз обвинял Вашингтон в провокациях по этому поводу.

ИСТОЧНИК KP.RU