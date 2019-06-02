Энди Руис нокаутировал Энтони Джошуа и отобрал у него все титулы

СЕГОДНЯ 09:40 2019-06-02T09:40:00+03:00

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Мексиканский боксер Энди Руис нокаутировал британца Энтони Джошуа в поединке за звание чемпиона мира в тяжелом весе. Поединок прошел в Нью-Йорке (США), где первые в своей карьере непобедимый боксер оказывался в нокдауне четыре раза за бой.

Руис отправил своего оппонента в нокаут в седьмом раунде. До этого Джошуа побывал в нокдауне также в третьем раунде. После одного из нокдаунов в седьмой трехминутке арбитр остановил поединок.

Британец в этом бою защищал чемпионские пояса по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) с приставкой Super, Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF) и Международной боксерской организации (IBO).

Кстати, чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе американец Деонтей Уайлдер назвал Джошуа ненастоящим чемпионом. "Он не был настоящим чемпионом, - написал он в "Твиттере". - Вся его карьера состояла из лжи, противоречий и подарков. Теперь мы видим факты и знаем, кто от кого убегал".

ИСТОЧНИК KP.RU