СМИ назвали американский истребитель F-35 худшим образцом вооружения США

СЕГОДНЯ 10:45 2019-06-02T10:45:53+03:00

Это связано с проблемами надежности самолета и его дороговизной

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Американский портал Business Insider (BI) из-за дороговизны и проблем с надежностью включил американский истребитель F-35 в список самых худших образцов разрабатываемого вооружения армии Соединенных Штатов.

Как отмечает издание, в ходе реализации программы F-35 проявлялись многочисленные технические и производственные проблемы самолета. Кроме того, стоимость эксплуатации истребителя выросла почти до 1,2 триллиона долларов.

В целом, список худших образцов вооружения США, по версии BI, выглядит следующим образом:

При составлении списка издание опиралось на последние отчеты Минобороны страны, а также на оценки экспертов.

Кстати, в начале мая в пресс-службе Военно-воздушных сил США сообщили, что американские военные впервые применили истребители-бомбардировщики F-35A в настоящих боевых условиях. В ВВС рассказали, что удары были нанесены в рамках операции "Непоколебимая решимость". Целью истребителей стала укрепленная сеть туннелей боевиков, а также их склад боеприпасов в горах в иракском Хамрине.

ИСТОЧНИК KP.RU