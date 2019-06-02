Савченко: Порошенко «наработал» на трибунал

СЕГОДНЯ 11:02 2019-06-02T11:02:26+03:00

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Депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что бывший президента Украины Петр Порошенко «наработал» на трибунал и потребовала для него уголовное наказание. По ее словам, существует очень много материалов, которые доказывают вину экс-главы государства и их "нельзя спрятать".

"И он [Порошенко], и его окружение в принципе наработали уже на трибунал. <...> Потому что время было военное, - заявила Савченко в эфире телеканала «Ньюзван». - Порошенко нельзя позволить убежать, нельзя позволить системе выносить приговоры заочно».

Депутат Рады добавила, что Порошенко «должен отвечать реально, потому что преступления очень реальные и очень кровавые».

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, на Украине против Порошенко открыто уже пять уголовных дел. В частности, экс-президента подозревают в захвате власти и возможной государственной измене.

ИСТОЧНИК KP.RU