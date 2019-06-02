2019-06-02T11:18:42+03:00
Политика

Медведев оценил позицию Киева по Минским соглашениям

Российский премьер считает, что заявления украинских властей напоминают устаревшую риторику
Марина ВЕНЦОВА
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев. Фото: Дмитрий Астахов/ТАССПремьер-министр России Дмитрий Медведев. Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что стремления Украины по возобновлению Минских соглашений сопровождаются устаревшей и «набившей оскомину риторикой».

"Вроде как они хотели бы возобновить определенные процессы на базе Минских соглашений. В то же время это сопровождается весьма устаревшей и, скажем прямо, набившей оскомину риторикой", - сказал глава правительства в интервью ВГТРК.

Медведев также добавил, что заявления Киева, которые звучат в настоящее время являются очень противоречивыми. При этом, по его словам, в РФ не видят никаких действий и считают, что со стороны украинских властей было бы недальновидно отрезать каналы общения с Россией.

Ранее замглавы администрации президента Украины Вадим Пристайко, как писал сайт kp.ru, заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский обсуждает, как сдвинуть переговоры по Донбассу с «мертвой точки», а также рассматривая разные варианты урегулирования внутреннего конфликта на юго-востоке Украины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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