Умер Алексей Казанник, бывший генеральный прокурор России

СЕГОДНЯ 13:11 2019-06-02T13:11:48+03:00

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Бывший генеральный прокурор России, доктор юридических наук и известный политик Алексей Казанник умер на 78-м году жизни. Об этом в воскресенье сообщил старший помощник прокурора Омской области Дмитрий Павленко.

"Сегодня стало известно о смерти Алексея Ивановича [Казанника], коллектив прокуратуры Омской области выражает искренние соболезнования семье и близким в связи с его уходом из жизни", - приводит его слова ТАСС.

Алексей Казанник был генеральным прокурором РФ всего один год - с 1993 по 1994 год. Получил широкую известность в мае 1989 года. Тогда на первом съезде народных депутатов СССР он уступил свое место в состав Верховного Совета страны Борису Ельцину. По мнению аналитиков, такой шаг депутата существенно повлиял на дальнейший ход событий в России.

С 1996 года по 2003 год Казанник занимал должность заместителя губернатора Омской области. Кроме того, на протяжении длительного времени он был преподавателем на юридическом факультете Омского государственного университете имени Ф. М. Достоевского.

ИСТОЧНИК KP.RU