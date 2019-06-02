Глава Социал-демократической партии Андреа Налес ушла в отставку

СЕГОДНЯ 13:34 2019-06-02T13:34:37+03:00

Также она покидает пост главы фракции в Бундестаге

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Председатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и глава одноименной фракции в Бундестаге Андреа Налес приняла решение уйти в отставку. По ее словам, уже в понедельник, 3 июня, она проинформирует о мотивах своего решения правление партии, а во вторник, 4 июня - фракцию СДПГ в Бундестаге.

"Дискуссия во фракции и сигналы, которые поступили из партии, показали мне, что необходимой для исполнения моих полномочий поддержки больше нет", - так она объяснила свое решение. В настоящее время, как отметила Налес, она хотела бы дать возможность в установленном порядке урегулировать вопрос преемника, передает ТАСС.

Следует отметить, что в свете решения Андреа Налес уйти в отставку с поста главы СДПГ, руководство германского Христианско-демократического союза (ХДС) уже заявило о готовности продолжать работу в "большой коалиции", которое представляет блок ХДС/ХСС и Социал-демократической партии Германии, передает агентство DPA.

Решение Андреа Налес последовало после провала СДПГ на евровыборах, где социал-демократы заняли третье место в Германии, потеряв по сравнению с 2014 годом примерно 12 процентных пунктов.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, 47-летняя Андреа Налес была избрана лидером СДПГ 22 апреля 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU