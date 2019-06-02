2019-06-02T16:33:36+03:00
Происшествия

Россияне не пострадали при столкновении лайнера с катером в Венеции

Однако четыре человека все же оказались в больнице
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Лайнер пытались остановить два буксировочных катераЛайнер пытались остановить два буксировочных катераФото: REUTERS
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В результате столкновения круизного лайнера MSC Opera с прогулочным катером River Countess в Венеции пострадали пять человек, однако россиян среди них нет. Об этом сообщили в пресс-службе генерального консульства РФ в итальянском Милане.

Сайт kp.ru писал о том, что инцидент произошел утром в воскресенье, 2 июня, у пристани Сан-Базилио в канале Джудекка. Во время швартовки огромного лайнера возникла некая техническая проблема - судно не могло само остановиться, и в этом ему пытались помочь буксиры. Однако тросы не выдержали и корабль врезался в небольшой прогулочный катер.

За медицинской помощью обратились не менее пяти человек, из них четверо были доставлены в больницу. Всего же на борту катера в момент происшествия находилось 130 человек.

"По данным больницы, россиян среди них (пострадавших при столкновении - прим. ред.) нет", - передает ТАСС со ссылкой на генконсульство.

Круизный лайнер протаранил прогулочное туристическое судно в Венеции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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