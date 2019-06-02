Россияне не пострадали при столкновении лайнера с катером в Венеции
В результате столкновения круизного лайнера MSC Opera с прогулочным катером River Countess в Венеции пострадали пять человек, однако россиян среди них нет. Об этом сообщили в пресс-службе генерального консульства РФ в итальянском Милане.
Сайт kp.ru писал о том, что инцидент произошел утром в воскресенье, 2 июня, у пристани Сан-Базилио в канале Джудекка. Во время швартовки огромного лайнера возникла некая техническая проблема - судно не могло само остановиться, и в этом ему пытались помочь буксиры. Однако тросы не выдержали и корабль врезался в небольшой прогулочный катер.
За медицинской помощью обратились не менее пяти человек, из них четверо были доставлены в больницу. Всего же на борту катера в момент происшествия находилось 130 человек.
"По данным больницы, россиян среди них (пострадавших при столкновении - прим. ред.) нет", - передает ТАСС со ссылкой на генконсульство.
Круизный лайнер протаранил прогулочное туристическое судно в Венеции.
ИСТОЧНИК KP.RU