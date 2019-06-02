2019-06-02T17:03:50+03:00
Общество

Погода в Москве на следующей неделе будет жаркой и засушливой

Температура воздуха поднимется выше 30 градусов и будет сохраняться на протяжении нескольких дней
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Синоптик рассказал о погоде в столице на следующей неделеСиноптик рассказал о погоде в столице на следующей неделеФото: Иван ВИСЛОВ
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На следующей неделе в Москве будет очень жарко и сухо. Температура воздуха поднимется выше 30 градусов, при этом осадков не ожидается, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Следующая неделя пройдет под знаком антициклона, и сложится эталонная погода в плане климатических норм. Будет очень много солнца, никаких осадков всю неделю и постепенный рост температуры до уровня жары", - сообщил специалист.

Согласно его данным, в понедельник в столицу придет скандинавский антициклон, который принес с собой северный ветер с порывами до 9 метров в секунду. При этом температура будет держаться на уровне 20-22 градуса в Москве и около 18-23 градусов по области.

Потепление начнется во вторник, а в среду жители города уже почувствуют на себе 30-градусную жару. В четверг столбики термометров могут подняться до 33 градусов. В последующие дни ситуация сохранится.

К концу недели водоемы могут прогреться до 23 градусов, однако возрастает и вероятность возникновения природных пожаров, сообщает РИА Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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