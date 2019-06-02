2019-06-02T18:15:07+03:00
Политика

Индонезия рассчитывает получить первую партию Су-35 до конца 2019 года

Осталось лишь подписать документы
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Индонезия рассчитывает на начало поставок Су-35 до конца 2019 годаИндонезия рассчитывает на начало поставок Су-35 до конца 2019 годаФото: Игорь НОВИКОВ
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Власти Индонезии рассчитывают на то, что поставки в страну российских истребителей Су-35 стартуют до конца 2019 года. Такое заявление министр обороны республики Риамизард Риачуду сделал на полях международной конференции по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе "Шангри-ла диалог", которая проходит в Сингапуре.

"Думаю, вопрос будет решен в течение этого года", - сказал глава ведомства.

Он уточнил, что небольшие сложности в процессе формирования поставок возникли из-за вовлечения в дело сразу трех индонезийских ведомства. Так, Минобороны уже подписало все документы, а Минторговли и Минфин только их согласовывают, ведь расчет будет осуществляться "различными формами".

"Мы еще обсуждаем, но принципиально вопрос решен", - цитирует ТАСС министра.

Сайт kp.ru писал о том, что Россия и Индонезия подписали контракт на поставку 11-ти Су-35 в феврале 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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